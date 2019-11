Trump: China nog niet ver genoeg bewogen

Gepubliceerd op | Views: 3.963 | Onderwerpen: China, Donald Trump

AUSTIN (AFN/BLOOMBERG) - Er is nog geen akkoord tussen de Verenigde Staten en China over een voorlopige handelsdeal, omdat China nog niet genoeg stappen heeft gezet in de juiste richting. Dat heeft president Donald Trump gezegd tijdens een bezoek aan een Apple-fabriek in Texas. "Ze zijn nog niet waar ik ze wil hebben."

Met name intellectueel eigendom en de gedwongen overdracht van technologie zijn heikele punten voor Trump en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, hoorde persbureau Bloomberg van ingewijden. Als die onderwerpen niet in de aankomende handelsdeal al worden behandeld, dan is het geen goede deal voor de VS, menen de twee.