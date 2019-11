Ja en.... je bent patent houder of niet, ongeacht of je technologische producten maakt.



Ik heb huizen in verhuur staan, moet ik dan ook bouwer zijn om dit te kunnen doen.

Amerika is kierewiet geworden.



Claim cultuur met absurditeit aan bedragen is in Amerika ontstaan. Nu klagen omdat een bedrijf hier geld aan verdiend, stop dan met je idioterie aan claims, dan verdwijnen dit soort bedrijven ook.



In Amerika heerst "I sue you and see you at court".



Advocaten verdienen miljarden aan claims.