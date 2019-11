Worstelend Thyssenkrupp schrapt dividend

Gepubliceerd op | Views: 747 | Onderwerpen: dividend

ESSEN (ANP) - Thyssenkrupp keert over dit jaar geen dividend uit aan de aandeelhouders. Het Duitse industrieconcern trekt aan de bel vanwege oplopende verliezen, hoge schulden en ongunstige economische omstandigheden.

"De prestaties van veel van onze bedrijven zijn niet bevredigend", zei de onlangs aangetreden topvrouw Martina Merz donderdag, terwijl ze bevestigde dat het bedrijf doorgaat met het op eigen benen zetten van zijn liftendivisie en herstructureringsmaatregelen bij andere divisies. Een verkoop of eigen beursnotering van de liftentak kan geld het in laatje brengen dat Thyssenkrupp goed kan gebruiken.

In het afgelopen boekjaar dat liep tot eind september, halveerde het bedrijfsresultaat bijna terwijl het nettoverlies opliep tot 304 miljoen euro, van 62 miljoen euro een jaar eerder. De omzet dikte met 1 procent aan tot bijna 42 miljard euro. Voor het nieuwe boekjaar is nog veel onzeker. Maar Thyssenkrupp schat nu al in dat het dan dieper in de rode cijfers gaat duiken, in verband met toenemende reorganisatiekosten.

Tegenwind

Thyssenkrupp, dat onder meer staal, liften en auto-onderdelen maakt en industriële oplossingen biedt, heeft op veel vlakken last van tegenwind. Zo heeft de auto-industrie te lijden onder handelszorgen en heeft de staaltak het lastig vanwege een dalende prijs voor dat metaal. Ook stijgen de personeelskosten in Duitsland.

Eerder deze week werd al bekend dat er 640 banen verdwijnen bij het onderdeel System Engineering dat assemblagelijnen maakt. De beslissing om het dividend te schrappen wordt in januari nog aan de aandeelhouders voorgelegd ter goedkeuring.