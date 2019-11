'ABN AMRO liet na 5 miljoen klanten apart te screenen'

Gepubliceerd op | Views: 442

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft bij het samengaan met Fortis in 2010 nagelaten om al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld. Ze werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat is nog altijd het geval, zo meldt NRC.

De nalatigheid maakt onderdeel uit van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de bank. Een lage indeling vergroot de kans dat klanten die zich schuldig maken aan financiële criminaliteit niet of te laat door de bank worden opgemerkt.

De verdenking is dat ABN AMRO „gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd heeft gemeld". De bank zou bovendien „geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan en niet (tijdig) afscheid hebben genomen van klanten", laat het OM desgevraagd weten.

ABN AMRO wijst in een reactie naar het onderzoek van het OM , waaraan het meewerkt. "Als onderdeel van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie ook klantinformatie opgevraagd. ABN AMRO kan geen verdere uitlatingen doen over het lopende onderzoek", aldus de bank.