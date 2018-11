'Anbang wil Amerikaanse hotels verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 286

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese investeerder Anbang werkt mogelijk aan de verkoop van een portefeuille van Amerikaanse luxehotels. De firma heeft Bank of America in de arm genomen om de desinvestering te begeleiden, meldden ingewijden. Anbang was de afgelopen jaren erg actief op de overnamemarkt, maar verkeert nu in zwaar weer.

De portefeuille, bekend onder de naam Strategic Hotels & Resorts, bestaat onder meer uit hotels in San Francisco, Chicago en New York. Anbang kocht de portefeuille twee jaar geleden voor 5,5 miljard euro van Blackstone.

Door alle overnames bouwde Anbang een enorme schuldenberg op. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen dit jaar in en stelden het bedrijf onder curatele. De voormalige topman, Wu Xiaohui, werd bovendien veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.

Anbang kocht in 2015 de Nederlandse verzekeraar Vivat, het moederbedrijf van merken als Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam. Door de financiële problemen van Anbang hangt een verkoop van de verzekeraar boven de markt.