Tech en staal helpen Wall Street vooruit

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie stevig in het groen, na de stevige verliezen de afgelopen tijd. Met name de technologiesector krabbelde op van de recente uitverkoop. De stijgende olieprijzen gaven het sentiment een impuls. De staalsector stond in de schijnwerpers na de aankondiging van de Wereldhandelsorganisatie WTO om onderzoek te doen naar Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 24.619 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2664 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent tot 7007 punten.

Apple (plus 0,5 procent) herstelde iets van eerdere klappen op de beurs, door zorgen rond de tegenvallende verkoop van iPhones. Wel waren er berichten dat de belangrijke Apple-toeleverancier Foxconn diep in de kosten wil gaan snijden vanwege uitdagende marktomstandigheden. Ook sectorgenoten als Facebook, Amazon, Alphabet en Microsoft toonden herstel.

US Steel

Staal- en aluminiumbedrijven als US Steel, Century Aluminum en Alcoa wonnen tot 3,8 procent. De WTO stemde woensdag in met een onderzoek naar de importheffingen die sinds dit voorjaar gelden. Onder meer de Europese Unie en China hadden daar om gevraagd.

Deere kwam met resultaten over het afgelopen boekjaar. De fabrikant van landbouwmachines gaf daarbij verwachtingen voor de winst en omzetgroei in 2019 die wat tegenvielen. Deere won evengoed 4 procent aan beurswaarde.

Foot Locker

Ook sportwinkelketen Foot Locker gaf inzage in de cijfers. Die vielen beter uit dan verwacht. Foot Locker sprong meer dan 14,2 procent omhoog. In het kielzog van Foot Locker wonnen branchegenoten als Nike en Under Armour tot 3,3 procent.

Olieprijzen lieten herstel zien na prijsdalingen in de afgelopen dagen, ondanks nieuwe cijfers van het Amerikaanse energiebureau waaruit naar voren kwam dat de olievoorraden in de Verenigde Staten zijn toegenomen. Een vat Amerikaanse olie won 3,4 procent aan waarde tot 55,23 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent tot 64,10 dollar per vat. De euro was 1,1390 dollar waard, tegen 1,1405 dollar bij het slot van de Europese beurzen.