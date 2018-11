Weer claim tegen Goldman om schandaal Maleisië

Gepubliceerd op | Views: 406

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Twee investeringsfondsen uit Abu Dhabi hebben in New York een aanklacht ingediend tegen Goldman Sachs. Ze stellen de Amerikaanse bank aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden door een groot schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Goldman sloot miljarden dollars aan deals voor dat fonds.

Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. Het Maleisische ministerie van Financiën eiste onlangs al dat Goldman alle vergoedingen voor zijn diensten aan 1MDB terugbetaalt.

International Petroleum Investment Company (IPIC) en Aabar Investments beschuldigen Goldman onder meer van omkoping van hun voormalige medewerkers. Zij zouden hun werkgevers in ruil voor de steekpenningen hebben ,,misleid en gemanipuleerd''. Goldman liet in een reactie weten de beschuldigingen aan te vechten.

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten gingen eerder deze maand al over tot vervolging van twee voormalige bankiers van Goldman Sachs wegens betrokkenheid bij het schandaal. Een van hen heeft schuld bekend aan witwassen en schending van Amerikaanse anticorruptiewetten. De andere verdachte is in Maleisië opgepakt en wordt naar verwachting volgend jaar uitgeleverd aan de VS.

De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Justitie in de VS schat dat omgerekend 4,5 miljard dollar uit het fonds is verdoezeld.