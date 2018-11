Stevig herstel op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 1.040 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een stevige plus gesloten. Ook elders in Europa gingen de graadmeters fors vooruit. Geluiden dat Italië de omstreden begroting toch wil aanpassen, zorgden voor optimisme op de beurzen, ondanks de dreiging van een strafprocedure tegen het land.

De AEX sloot 1,3 procent hoger op 517,34 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 698,81 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent. De hoofdindex in Milaan dikte 1,4 procent aan.

Volgens Italiaanse media zou de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini openstaan voor een herziening van de door Brussel afgekeurde conceptbegroting. De Europese Commissie wil Italië wel op het strafbankje hebben. Op termijn dreigen mogelijk boetes en het intrekken van EU-subsidies.

Staalbedrijven

Staalbedrijven gingen over een breed front vooruit. Wereldhandelsorganisatie WTO gaat de rechtmatigheid van Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium onderzoeken. Verder zorgden berichten over een mogelijke pauze op termijn bij het ophogen van de rente in de VS voor enige opluchting in de sector.

ArcelorMittal (plus 1,9 procent) stond bij de sterkste stijgers in de AEX. De staalreus verliest door een op handen zijnde fusie van Chinese branchegenoten Baoshan en Ansteel mogelijk zijn titel van grootste staalbedrijf ter wereld.

MidKap

In de MidKap was roestvrijstaalmaker Aperam de koploper met een winst van ruim 7 procent. ThyssenKrupp won in Frankfurt 2,5 procent. Het Duitse staalconcern is na twee winstalarmen weer voorzichtig optimistisch over de toekomst.

Grootste stijger in de AEX was chipmachinefabrikant ASML met een winst van bijna 3 procent. Chipbedrijven ASMI en Besi lieten in de MidKap ook enig herstel zien met plussen tot 4 procent, na de recente verkoopgolf in de sector.

Renault

In Parijs won Renault 1,1 procent. Het Franse autoconcern neemt nog geen definitief afscheid van de gearresteerde topman Carlos Ghosn. Wel zal operationeel directeur Thierry Bolloré tijdelijk de taken van Ghosn waarnemen.

De euro was 1,1405 dollar waard, tegen 1,1390 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent meer op 55,45 dollar. Brentolie steeg 2,6 procent tot 64,21 dollar per vat.