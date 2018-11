Verkoop bestaande woningen VS gestegen

Gepubliceerd op | Views: 296 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in oktober met 1,4 procent toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat heeft de Amerikaanse branchevereniging van makelaars laten weten.

De verkoop kwam uit op 5,22 miljoen huizen op jaarbasis, tegen 5,15 miljoen een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een stijging van 1 procent tot 5,20 miljoen woningen.

Het is voor het eerst sinds zes maanden dat de verkoop van bestaande koopwoningen in de VS stijgt. De Amerikaanse huizenmarkt heeft te maken met een krap aanbod, met een grote vraag. De hypotheekrente loopt op.

De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning ligt op 255.400 dollar, een stijging van 3,8 procent op jaarbasis. De huizenprijzen in de VS gaan daarmee nu al tachtig maanden op rij omhoog op jaarbasis.