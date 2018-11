'Enig herstel op Wall Street na zware verliezen'

Gepubliceerd op | Views: 1.156

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting hoger openen, waarmee iets zou worden goedgemaakt van de stevige koersverliezen eerder deze week. De technologiesector op Wall Street lijkt wat op te krabbelen van de dalingen van de afgelopen tijd. Zo staan bedrijven als Apple, Facebook, Amazon, Alphabet en Netflix voorbeurs in de plus.

Wel waren er berichten dat de belangrijke Apple-toeleverancier Foxconn diep in de kosten wil gaan snijden vanwege uitdagende marktomstandigheden. De afgelopen tijd zijn er zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones, waardoor de beurskoers van Apple zwaar onder druk kwam te staan. Ook toeleveranciers van Apple en chipbedrijven kregen rake klappen op de aandelenmarkten.

Verder kunnen de oliegerelateerde fondsen op Wall Street iets opkrabbelen van de forse verliezen op dinsdag door de zeer sterk dalende olieprijzen. Woensdag gingen de olieprijzen met ruim 2 procent omhoog. Later op de dag komt informatie over de Amerikaanse olievoorraden. Dit nieuws kan mogelijk van invloed zijn op de olieprijzen.

Cijfers

Beleggers buigen zich ook over een reeks macro-economische cijfers. Voor opening werden gegevens gemeld over de orders voor duurzame goederen en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Kort na aanvang komt er informatie over de economische indicatoren, de woningverkopen en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

De fabrikant van landbouwmachines Deere kwam met resultaten over het afgelopen gebroken boekjaar. De maker van bijvoorbeeld tractors gaf daarbij verwachtingen voor de winst en omzetgroei in 2019 die wat tegenvielen. Voorbeurs staat het aandeel in het rood.

Foot Locker

Ook de sportwinkelketen Foot Locker gaf inzage in de cijfers. Die vielen beter uit dan verwacht en in de handel voor opening gaat het aandeel Foot Locker hard omhoog.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een min van 2,2 procent op 24.465,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,8 procent tot 2641,89 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent omlaag tot 6908,82 punten. Ook op maandag stonden duidelijke verliezen op de koersenborden in New York.