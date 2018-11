EU akkoord met overname Shire door Takeda

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - De Japanse farmaceut Takeda heeft een nieuwe horde genomen voor de miljardenovername van zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire. De Europese Commissie heeft na onderzoek toestemming gegeven voor de deal, op voorwaarde dat het fusiebedrijf een bepaald product in ontwikkeling afstoot.

Brussel keek voornamelijk naar de gevolgen van de samenvoeging voor de markt voor medicijnen tegen ontstekingen van de darmen. Zowel Takeda als Shire ontwikkelt medicijnen tegen deze aandoeningen. De commissie was bang dat een veelbelovend nieuw medicijn in ontwikkeling van Shire na de overname niet verder zou worden ontwikkeld. Takeda heeft immers al een vergelijkbaar middel, genaamd Entyvio.

Inmiddels is toegezegd dat het bewuste middel in ontwikkeling van Shire zal worden verkocht aan een partij die er wel verder mee wil. ,,Dit zal innovatie in deze markt behouden en, belangrijker, de keuze van behandelingen voor patiënten vergroten'', aldus eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging).