'Kleine Britse deal Aegon'

AMSTERDAM (AFN) - De uitbreiding van de bestaande deal met Atos door Aegon in het Verenigd Koninkrijk is klein van omvang. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

Aegon breidt zijn al bestaande deal met Atos in het Verenigd Koninkrijk uit. Dat moet op termijn een besparing opleveren van 30 miljoen pond per jaar. Volgens KBC zal dat merkbaar zijn in het resultaat van Aegon.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 6 euro op Aegon. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.20 uur 0,9 lager op 4,99 euro.