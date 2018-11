ThyssenKrupp optimistisch over toekomst

Gepubliceerd op | Views: 780

ESSEN (AFN) - ThyssenKrupp is na twee winstalarmen op rij nu weer voorzichtig optimistisch over de toekomst. Het bedrijf rekent in het nieuwe boekjaar op een stijging van de winst, ondanks kosten die gemaakt zullen worden voor de opsplitsing in een staalbedrijf en een onderneming met industriële activiteiten.

In het boekjaar 2018/2019 rekent het Duitse bedrijf nu op een brutowinst uit voortgezette activiteiten van meer dan 1 miljard euro. Dat was in het voorbije boekjaar nog 706 miljoen euro. De nettowinst zal ook ,,significant" stijgen ten opzichte van 2017/2018.

ThyssenKrupp zette de afgelopen periode extra geld opzij in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen jaar zoals eerder vanwege die provisie gewaarschuwd een daling van de nettowinst, tot 60 miljoen euro. De aangepaste brutowinst kwam uit op 1,55 miljard euro, waar een daling tot 1,6 miljard euro werd voorspeld.

De beurskoers van ThyssenKrup is dit jaar al met meer dan een derde gezakt. De toonaangevende DAX-index in Frankfurt zakte in die periode 14 procent.