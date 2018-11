Consument opnieuw iets minder positief

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - De stemming onder consumenten is in november voor de vierde maand op rij minder positief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over het economisch klimaat is minder positief, aldus het statistiekbureau. Ook daalt de koopbereidheid.

Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op 13. Daarmee ligt het vertrouwen overigens nog wel ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 op min 41.

Het CBS maakte ook bekend dat consumenten in september 2,2 procent meer hebben besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei was iets kleiner dan in augustus. In september werd vooral meer uitgeveven aan voedings- en genotmiddelen.