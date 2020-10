Tesla boekt vijfde kwartaalwinst op rij

Het is triest dat zoveel retailklanten in Tesla zitten, aangezien deze mogelijk een groot gedeelte van hun inleg verliezen.



Zonder de ZEV kredieten maakt Tesla geen winst, feitelijk in geen van de laatste kwartalen. En deze kredieten zijn aflopend omdat steeds meer producenten elektrische auto's op de markt brengen. Met de ZEV kredieten beslaat de GAAP winst ongeveer 1 a 2 dollar per jaar per aandeel, dus de huidige koers/winst verhouding ligt hoger dan 200.



En met het huidige productengamma zal Tesla de komende drie jaar geen deuk in een pakje boter slaan in Europa.



In Nederland zijn Tesla bezitters zelfs een class-action begonnen tegen Tesla vanwege de slechte kwaliteit en service. Koers is met name gedreven door hebzucht en FOMO, maar de koper is gewaarschuwd.