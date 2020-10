'Herstel Amerikaanse economie onregelmatig'

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van de Amerikaanse economie van de coronacrisis verloopt vooral onregelmatig. Dat schrijft de Federal Reserve in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

Sinds de stevige coronaklap eerder dit jaar is wel sprake van herstel. Maar de verschillen per sector zijn volgens de koepel van centrale banken in de VS groot. In de meeste districten was wel sprake van toenemende economische activiteit. De groei was in veel gevallen bescheiden.

De opleving van de Amerikaanse economie is de afgelopen weken vertraagd, doordat stimuleringsmaatregelen in het vroege voorjaar afliepen en het virus in het najaar weer een opleving kende. De meest recente economische gegevens laten een gemengd beeld zien. Zo zijn de consumentenbestedingen gestegen terwijl de groei van de werkgelegenheid juist vertraagde.

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de twaalf regionale centrale banken in de VS. De eerstvolgende tweedaagse beleidsvergadering van de Fed begint op 4 november, daags na de presidentsverkiezingen in de VS. Kenners verwachten niet dat de koepel van centrale banken dan zal tornen aan zijn beleid.