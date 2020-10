Luchtvaartsector pleit voor coronatests en openen van grenzen

GÈNEVE (AFN) - De luchtvaartsector is gebaat bij open grenzen en pleit daarom voor coronatests om meer reizen mogelijk te maken. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA ondermijnen quarantainemaatregelen en grensbeperkingen het vrije verkeer van personen en daarmee "een van de hoekstenen van de Europese ontwikkeling".

Door de aangescherpte coronamaatregelen in veel landen is de IATA nog weer negatiever geworden over de prestaties van de luchtvaart dit jaar. De organisatie rekent nu op 340 miljoen reizigers in 2020, hetgeen een daling op jaarbasis met 70 procent zou betekenen. In 2019 werden nog 1,2 miljard passagiers geteld.

Volgens de IATA heeft de ineenstorting van het luchtverkeer wereldwijd een verwoestend effect op de luchtvaart en op de miljoenen werknemers in de sector. Volgens onderzoek staan bijna 5 miljoen banen in de luchtvaartsector op de tocht, en ook nog eens miljoenen banen in de reis- en toerisme-industrie.

Financiële steun nodig

"Het is absoluut noodzakelijk dat de regeringen samenwerken aan een plan om de sector weer op gang te brengen. In de tussentijd is extra financiële steun nodig om de sector door de winter heen te helpen", aldus de IATA. De organisatie pleit onder meer voor verplichte tests voor vertrek, om daarmee onder meer het vertrouwen terug te winnen.

Volgens de brancheorganisatie wordt in de tweede helft van dit jaar per minuut 300.000 dollar verbrand door maatschappijen wereldwijd. Een groot deel van de overheidssteun die de bedrijven in staat hebben gesteld om levensvatbaar te blijven, raakt op. Het vooruitzicht van een "catastrofaal" banenverlies is zeer reëel, waarschuwt de organisatie.