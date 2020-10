KPN hoeft aanleg glasvezelnetwerk Den Haag niet te staken

ROTTERDAM (AFN) - KPN hoeft de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Regentessekwartier niet stil te leggen. T-Mobile had daarom gevraagd omdat het onderhoud aan zijn eigen netwerk zou bemoeilijken. De rechter in Rotterdam was het met T-Mobile eens dat de gemeente Den Haag beter onderzoek had moeten doen, maar vond het staken van de aanleg te ver gaan.

Ondanks de uitspraak van de voorzieningenrechter zet T-Mobile de bezwaarschriftprocedure door. "We zijn blij dat de rechter vindt dat de gemeente beter en meer onderzoek had moeten doen", zegt directeur strategie van T-Mobile Pieter de Klein. "Dat is een belangrijke uitspraak voor de toekomst. Gemeenten zullen voortaan de impact van een tweede glasvezelnetwerk op al bestaande infrastructuur zorgvuldig moeten onderzoeken alvorens zij instemmen.

T-Mobile en investeerder Primevest Capital Partners legden vorig jaar al een glasvezelnetwerk aan in de wijk Segbroek, waar Regentessekwartier onderdeel van uitmaakt, en zegt dat concurrenten daar tegen "aantrekkelijke tarieven" gebruik van kunnen maken. Door de aanleg van een tweede netwerk wordt extra overlast veroorzaakt, maar wordt ook onderhoud en het aansluiten van nieuwe huizen op het netwerk van T-Mobile moeilijker. Dat komt nu onder het KPN-netwerk te liggen.

T-Mobile stelde eerder dat KPN dubbele netwerken aanlegt om het de concurrentie lastiger te maken. "Hier spelen alleen commerciële overwegingen een rol, maar het is op geen enkele manier in het belang van de consument. Er zijn nog zoveel plekken in Nederland waar consumenten verstoken zijn van supersnel internet."