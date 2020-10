'Snap uitblinker op afwachtend Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting vrijwel vlak openen. Beleggers op Wall Street blijven in afwachting van een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Verder lijkt Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, een flinke koerssprong te gaan maken dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De resultaten van videostreamingdienst Netflix vallen juist minder goed bij beleggers.

Dinsdag was er nieuw overleg tussen Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister van Financiën Steven Mnuchin over een coronasteunpakket. De partijen lijken elkaar te naderen. Woensdag wordt het overleg voortgezet. Vanuit de Senaat, die dat pakket ook nog goed moet keuren, klinkt nog wel altijd weerstand tegen teveel steun vanuit de overheid.

Voorbeurs staat Snap stevig in het groen. De omzet viel hoger uit dan verwacht, net als de groei van het aantal gebruikers van Snapchat. Andere socialemediabedrijven lijken mee te liften want ook Twitter, Facebook en digitaal prikbord Pinterest stevenen af op een positieve opening.

Netflix

Netflix trok afgelopen kwartaal 2,2 miljoen nieuwe abonnees. Dat waren er veel minder dan de eerste twee periodes van dit jaar toen door het coronavirus veel mensen hun heil zochten bij de dienst omdat andere vormen van entertainment zoals bioscopen, concerten en theaters wegvielen. Ook vielen de winstcijfers van Netflix tegen.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer oliedienstverlener Baker Hughes, de maker van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific, farmaceut Abbott Laboratories en telecomconcern Verizon Communications. Nabeurs komt de bouwer van elektrische auto's Tesla met resultaten naar buiten.

Overname

Er is ook wat overnamenieuws. Het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola neemt voor 4,3 miljard dollar de Amerikaanse energieleverancier PNM Resources over.

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, komt later op de dag met zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten. Daarbij zal worden gekeken naar de impact van de coronacrisis op 's werelds grootste economie en tekenen van herstel van de pandemie.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een plus van 0,4 procent op 28.308,79 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3443,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 11.516,50 punten.