Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname HEMA

FlashHenk; zouden al deze investeringsmaatschappijen hetzelfde ondernemerschap hebben gehad als de oprichters Leo Meyer en Arthur Isaac die de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (H.E.M.A) hebben opgericht in 1926? Met als doel winkels neer te zetten die het brede publiek diende. Tot 2007 was het een groeibedrijf met expansie in heel Europa, todat Lion Capital HEMA veel geld liet lenen om aan Lion Capital uit te betalen, zodat de aankoop per saldo goedkoper werd. Het einde van HEMA in huidige vorm. Lang leve het huidige durfkapitalisme...