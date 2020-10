BAM gaat nieuwe gevangenis bouwen in Duitsland

BUNNIK (AFN) - Bouwconcern BAM heeft samen met branchegenoot Züblin een omvangrijke klus binnengehaald voor de bouw van een Duitse gevangenis. Met de opdracht is een bedrag tussen de 100 miljoen en 250 miljoen euro gemoeid. Om hoeveel geld het precies gaat, wordt niet bekendgemaakt.

De twee bedrijven gaan aan de slag voor de bouw van het nieuwe detentiecentrum in Willich-Anrath. Dat ligt tussen Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, op ongeveer dertig kilometer afstand van de grens met Nederland.

De nieuwbouw vervangt het verouderde gevangeniscomplex uit de jaren 1900-1905, dat al grotendeels is gesloopt, en biedt plaats aan 768 manlijke gedetineerden. Het detententiecentrum omvat straks twee cellengebouwen van vier verdiepingen. Ook zijn er gebouwen gepland met ruimtes voor onder meer administratieve diensten, medische zorg en scholing. Verder moet er ruimte zijn voor een bakkerij, timmerwerkplaats en drukkerij, de opleiding van bakkers en schoonmakers en sportvoorzieningen.

Opdrachtgever van de klus is de federale gebouwendienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De werkzaamheden beginnen in november. Naar verwachting is het project eind 2025 klaar.