Analisten erg positief over kwartaalbericht Randstad

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft de verwachtingen van analisten duidelijk overtroffen in het derde kwartaal. Bij KBC Securities spreken marktvorsers van "erg sterke resultaten" en bij RBC klinkt een vergelijkbaar geluid. Een kenner bij Citi wees op de "excellente" operationele prestaties en het "indrukwekkende" herstel. ING benoemde ook de sterke vooruitzichten van het bedrijf voor het vierde kwartaal.

Het uitzendconcern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Maar de cijfers waren over het algemeen beter dan de analisten voor mogelijk hadden gehouden.

Niet alle kenners hebben evenveel vertrouwen in de vooruitzichten voor de korte termijn. Bij KBC wordt er nadrukkelijk gewezen op de aanhoudende onzekerheid en de recente hernieuwde lockdownmaatregelen in veel landen. Vandaar dat de marktvorsers daar enigszins voorzichtig blijven in hun verwachtingen.

RBC

Als alle lockdowns weer over zijn verwacht RBC dat er weer veel extra vraag zal zijn naar uitzendkrachten. "We denken dat de crisis ervoor zal zorgen dat bedrijven hun variabele kostenbasis willen vergroten met potentieel voor meer uitbesteding van werk", geeft een analist van RBC aan.

Bij Citi merken de kenners op dat Randstad het afgelopen kwartaal relatief iets beter heeft gedaan dan rivaal Manpower. Bij Randstad kwam de vergelijkbare omzetkrimp ten opzichte van een jaar eerder namelijk iets lager uit. "Belangrijk is dat ze bij Randstad geen afzwakking voorzien van het herstel, wat Manpower dinsdag wel voorspelde", vulde een analist van ING aan.

KBC houdt zijn advies op accumulate. Het koersdoel gaat wel wat omhoog, van 46 euro naar 50 euro. Bij RBC blijft het advies staan op outperform en Citi houdt het op neutral. ING raadt beleggers aan om hun stukken Randstad nog even vast te houden. De richtprijs voor het aandeel bedraag 42,50 euro. Randstad was woensdag erg in trek op het Damrak. Na ongeveer een uur handelen stond het aandeel 7,3 procent hoger op 50,00 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen.