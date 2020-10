'Kwartaalcijfers AkzoNobel beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kwartaalresultaten van verfproducent AkzoNobel waren beter dan verwacht. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijferpublicatie. KBC verhoogt het koersdoel van 95 euro naar 100 euro en handhaaft zijn accumulate-advies voor AkzoNobel.

KBC zegt dat het aangepast bedrijfsresultaat hoger uitviel dan verwacht. Daarnaast maakte AkzoNobel bekend voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen, wat volgens de Belgische bank eerder is dan gedacht. Ook gaat het bedrijf interim-dividend uitkeren.

ING verklaarde eveneens positief te zijn over de cijfers van AkzoNobel en wijst ook op de inkoop van eigen aandelen. Het advies is buy, met een koersdoel van 105 euro. Citigroup (buy) denkt dat AkzoNobel goed op koers ligt om groeidoelstellingen te halen. De Amerikaanse bank zegt dat de balans van het bedrijf sterk is.

Vorige maand was AkzoNobel al met een tussentijdse update gekomen die goed viel bij beleggers. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 10.15 uur een min van 0,5 procent op 88,94 euro.