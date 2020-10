'Solide cijfers voor WDP'

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP leverde solide prestaties in het derde kwartaal van het jaar. Dat constateren analisten van KBC Securities, die er op wijzen dat de onderneming de prognose voor het hele jaar verhoogde.

De winst per aandeel, op basis van boekhoudmethode EPRA, kwam in de meetperiode uit op 0,76 euro. KBC rekende op een resultaat van 0,75 euro per aandeel. Voor heel 2020 mikt WDP op een resultaat van 1,00 euro per aandeel. Eerder werd gesproken van een winst per aandeel "aan de bovenkant van de vork van 0,95 euro tot 1,00 euro".

ING spreekt in een reactie van goede resultaten voor WDP. Volgens de bank laten de resultaten de sterke dynamiek van de portfolio-uitbreiding van WDP zien, gecombineerd met een gezonde autonome omzetgroei.

KBC herhaalt zijn hold-advies op WDP met een koersdoel van 29,00 euro. ING heeft een buy-advies met een richtprijs van 33,50 euro. Het aandeel WDP stond woensdag omstreeks 09.50 uur 2,5 procent hoger op 30,72 euro.