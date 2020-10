Marktaandeel Ericsson neemt toe door ban op Chinees Huawei

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse producent van telecomapparatuur Ericsson zag zijn marktaandeel afgelopen kwartaal verder stijgen, doordat steeds meer overheden beperkingen opleggen aan zijn Chinese concurrent Huawei. Dat wist de impact van de coronapandemie op het bedrijf te compenseren.

Chinese bedrijven liggen al langere tijd onder vuur, met name vanuit de Verenigde Staten. De VS verdenken Huawei en bijvoorbeeld ook ZTE van spionage voor de Chinese overheid, wat de bedrijven overigens ontkennen. Verschillende Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitrol van 5G niet in zee te gaan met de Chinese ondernemingen. Zweden verbood recent het gebruik van Huawei-apparatuur, in België nam telecomoperator Proximus afscheid van Huawei.

Ericsson won marktaandeel in China en Europa. Mede daardoor dikte de aangepaste operationele winst met 38 procent aan in het derde kwartaal van het jaar, tot 9 miljard Zweedse kroon. Dat is omgerekend ruim 840 miljoen euro.

"Hoewel de coronapandemie verschillende klanten heeft geraakt, hebben we geen negatieve impact op het bedrijf gezien. Dat komt grotendeels door het toegenomen marktaandeel", aldus topman Börje Ekholm. Hij wees er daarbij op dat corona vooral effect heeft op de opbrengsten in Latijns-Amerika en Afrika, maar elders goed overeind blijft door investeringen in 5G en capaciteit.