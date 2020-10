Randstad: ruim 90 procent uitzendkrachten weer aan het werk

Beter dan verwacht, maar nog steeds een pak slaag t.o.v. vorig jaar. En toekomst ziet er ook niet rooskleurig uit. 90% v/d mensen werken...moeten we daar nou blij mee zijn? Als mijn pizzeria vorig jaar 500 pizza's verkocht en nu 400 pizza's, is dat naar mening niet al te best. Daarbij komend is de huidige koers in de buurt van vorig jaar wat dus niet meer logisch is...