Wall Street hoger in middaghandel

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel licht in de plus. Beleggers waren goedgemutst na positieve signalen van het handelsfront. Ook zagen ze wederom een stemming over een brexitakkoord in het Britse Lagerhuis worden uitgesteld. Verder drukte zwaargewicht Boeing op de Dow-Jonesindex.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.793 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,6 procent tot 3003 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8158 punten.

Beleggers verwerkten aan het handelsfront onder meer uitspraken van de Chinese vice-premier Liu He. Die sprak dit weekend van "aanzienlijke vooruitgang" bij het leggen van het fundament voor een voorlopige handelsovereenkomst. Ook vanuit het Witte Huis klonken bemoedigende woorden. Evengoed wil China voor 2,4 miljard dollar aan sancties opleggen aan de VS.

Boeing

Bij de bedrijven ging vliegtuigbouwer Boeing na het verlies van bijna 7 procent op vrijdag opnieuw 3,6 procent omlaag. Toen kwamen berichten naar buiten dat een piloot in 2016 al aan de bel zou hebben getrokken over problemen met de 737 MAX, het toestel dat nu na twee crashes wereldwijd aan de grond wordt gehouden. Twee analisten verlaagden hun beleggingsadvies voor het aandeel.

Halliburton opende de boeken en steeg 7,2 procent. De oliedienstverlener had last van minder vraag naar zijn diensten en materialen vanuit olie- en gasproducenten op zijn belangrijke thuismarkt en zag in het derde kwartaal zijn winst fors lager uitvallen.

Netflix

Netflix maakte bekend 2 miljard dollar op te willen halen met de uitgifte van obligaties. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de algehele bedrijfsvoering, inclusief de ontwikkeling van nieuwe series en films. Het aandeel steeg na een rode opening 0,6 procent.

Maker van beauty- en verzorgingsmiddelen Coty steeg 13 procent. Het bedrijf zou de opties onderzoeken voor zijn professionele cosmeticatak.

Overname

Speciaalchemiebedrijf Innophos verloor bijna 10 procent op overnamenieuws. Investeerder One Rock Capital is bereid 932 miljoen dollar op tafel te leggen voor een overname van het bedrijf dat onder meer ingrediënten voor in sportdranken en kaas maakt. Innophos schortte betalingen van alle dividenden op.

De euro was 1,1150 dollar waard, tegen 1,1143 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent in prijs tot 53,30 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder op 58,89 dollar per vat.