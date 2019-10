Klépierre ziet huurinkomsten licht stijgen

Gepubliceerd op | Views: 403

PARIJS (AFN) - Het Franse vastgoedfonds Klépierre heeft zijn nettohuurinkomsten in de eerste negen maanden van het jaar licht zien stijgen. Volgens het concern was de stijging 0,7 procent en 3,2 procent op vergelijkbare basis.

Klépierre gaf deze keer geen cijfers over zijn vergelijkbare nettohuurinkomsten in Nederland. Alleen recent geopende winkels in Hoog-Catharijne in Utrecht meldden omzetcijfers aan het concern.

Voor het gehele concern zakte de totale omzet met 0,9 procent tot 997,1 miljoen euro. De nettohuurinkomsten kwamen uit op 829,3 miljoen euro. Klépierre, dat tot november 2017 ook een notering in Amsterdam had, sprak van een "milde" markt. De winkelinkomsten trekken duidelijk aan in Europa.