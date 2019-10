Groen slot beurzen na nieuwe sof brexitdeal

Gepubliceerd op | Views: 1.215

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met winst gesloten. Beleggers keken uit naar nieuws over de brexit en zagen opnieuw hoe het brexitakkoord met Brussel niet in stemming werd gebracht in het Britse Lagerhuis. Verder deden financiële fondsen het goed op optimisme over een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger op 575,92 punten. De MidKap dikte 1,3 procent aan tot 860,99 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Londen klom 0,2 procent. Lagerhuisvoorzitter John Bercow gaf geen toestemming voor een nieuwe stemming over de brexitdeal van premier Boris Johnson. Die wilde eigenlijk op zaterdag al parlementaire goedkeuring voor de overeenkomst die hij vorige week sloot met de EU, maar daar staken parlementariërs toen een stokje voor. Een grote beursreactie bleef uit, mogelijk omdat uitstel van de brexitdeadline nu dichterbij komt.

Koploper

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal koploper met een winst van 2,6 procent. De banken en verzekeraars ING, ASR, Aegon en ABN AMRO wonnen tot 2 procent. Takeaway.com eindigde onderaan met een verlies van 3,3 procent na een teleurstellend kwartaalbericht van de beoogde fusiepartner Just Eat (min 5,7 procent in Londen).

In de MidKap was Fugro de grootste stijger met een plus van 4,3 procent. Ctac daalde 0,5 procent op de lokale markt. De automatiseerder moet bijna 2,4 miljoen euro betalen aan een ontevreden klant die een contract wilde ontbinden. Ctac overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Onafhankelijk onderzoek

In Frankfurt steeg Wirecard 6,1 procent. De Duitse betalingsverwerker heeft accountantsfirma KPMG opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar beschuldigingen van boekhoudfraude. De Duitse softwaremaker SAP won 2,5 procent na publicatie van kwartaalcijfers.

De euro was 1,1143 dollar waard, tegen 1,1155 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 53,20 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 58,64 dollar per vat.