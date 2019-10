'Broodje worst' van Beyond Meat bij Dunkin'

Gepubliceerd op | Views: 693

LOS ANGELES (AFN/BLOOMBERG) - Een broodje worst maar dan plantaardig is sinds 6 november beschikbaar bij meer dan 9000 Amerikaanse restaurants van keten Dunkin', in Nederland vooral bekend om zijn donuts. In de Amerikaanse restaurants van Dunkin' worden naast donuts ook broodjes en sandwiches verkocht.

Het veganistische broodje worst doorstond een proef bij 163 Dunkin'-vestigingen in New York. De verkopen liepen zo goed dat de keten de eerdere planning voor een landelijke uitrol in 2020 vervroegde. De omzet uit de vegan broodjes worst van fabrikant Beyond Meat was twee keer zo hoog als waar Dunkin' op rekende. Daarmee was het broodje na een bagel met spek, ei en kaas de meeste verkochte sandwich in Manhattan.

Ketens as Dunkin' maken veel werk van het uitbreiden van hun menu met vleesvervangers. Veel Amerikanen staan te springen om plantaardige burgers en worsten die qua smaak in de buurt komen van écht vlees. Onlangs kondigden fastfoodketens KFC en McDonald's aan plantaardige producten van Beyond Meat op het menu te zetten, al dan niet als test.