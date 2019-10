Johnson mag brexitstemming niet herkansen

Democratie wat is dat ????

Kun je beter onder de regime leven van het communisme, dan weet je waar je aan toe bent.



In een democratie verwacht je geen anarchie, dictatorschap, corruptie, fraude..



Maar het is er en het gebeurd. Brexit tegenstanders proberen referendum terug te draaien. Een minderheid die verloren hebben, proberen alles terug te draaien.



Met een stemming dan had Boris verder door kunnen gaan en nu moet het behandeld worden en een wet komen.



Ik hoop stellig dat Boris, de anti brexit lieden (die liever bij de EU willen) buitenspel zet want de manier hoe dit is gegaan is onvoorstelbaar.



Een kleine meerderheid die de wil vh volk tegenhoudt.

Dat is geen democratie meer, maar het omzeep brengen vd democratie.

Wat in VK gebeurd, zien wij ook in NL.



Kleine groep klkmaatdrammers, stikstoflieden....