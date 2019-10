'Farmaceuten opiatencrisis VS schikken'

Gepubliceerd op | Views: 432 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse medicijndistributeurs AmerisourceBergen, Cardinal, McKesson en de Israëlische farmaceut Teva maken maandag een schikkingsakkoord bekend. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal. De bedrijven zouden maandag voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen vanwege hun aandeel in de opiatencrisis.

De schikking zou de eerste zijn van betrokken bedrijven in de kwestie. De hoogte van schikking zal gebruikt worden om het bedrag van toekomstige schikkingen vast te stellen zoals die van medisch bedrijf Johnson & Johnson, die eerder gesproken zou hebben over een eventuele schikking. Over een eventueel akkoord van Walgreens Boots Alliance is nog niets bekend.

Amerikaanse ondernemingen in alle lagen van de farmaceutische keten zijn aangeklaagd voor hun rol in de Amerikaanse opiatencrisis. Sinds 1999 zijn in het land zeker 400.000 mensen overleden aan een overdosis.