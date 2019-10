Aandeelhouders halen Hudson's Bay van beurs

Gepubliceerd op | Views: 933

TORONTO (AFN/BLOOMBERG) - Warenhuisketen Hudson's Bay (HBC) verdwijnt van de beurs. Een groep aandeelhouders van het Canadese bedrijf bereikten een akkoord over de privatisering van de onderneming. Ze betalen daarvoor 10,30 Canadese dollar per aandeel. De deal hangt een prijskaartje van 1,9 miljard Canadese dollar (1,3 miljard euro) aan de onderneming.

De huidige prijs betekent een premie van een slordige 62 procent op de slotkoers van HBC op 7 juni dit jaar. Dat was de laatste dag voorafgaand aan de plannen voor een beursexit. Eerder werd nog 9,45 Canadese dollar per aandeel geboden.

HBC-voorzitter Richard Baker is de drijvende kracht achter de plannen. Minderheidsaandeelhouders, waaronder de activistische investeerder Jonathan Litt, moeten nog wel akkoord gaan met de deal. Of zij akkoord zullen gaan is allerminst zeker.

Eerder maakte HBC bekend uit Nederland te vertrekken.