Winst Halliburton zakt flink

HOUSTON (AFN/RTR) - Oliedienstverlener Halliburton heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt. Het bedrijf had last van minder vraag naar zijn diensten en materialen vanuit olie- en gasproducenten in Noord-Amerika. Dat is de grootste markt voor Halliburton.

De omzet in Noord-Amerika ging met een vijfde omlaag, vooral omdat er minder activiteit was en de prijzen voor het oppompen van fossiele brandstoffen onder druk stonden. Mede als gevolg daarvan ging ook de nettowinst van Halliburton met bijna een derde omlaag tot 295 miljoen dollar.

Olie- en gasbedrijven geven de laatste tijd minder geld uit. In een tijd van relatief lage olieprijzen richten ze zich meer op winst dan op groei.