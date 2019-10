Gepubliceerd op | Views: 855 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft in het derde kwartaal zijn bierverkopen weer opgevoerd. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten, die de brouwer zelf op de website heeft gepubliceerd. Heineken komt woensdag voorbeurs met resultaten naar buiten.

De kenners rekenen er in doorsnee op dat het verkoopvolume op eigen kracht met 2,3 procent aandikte ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Een jaar geleden sleet Heineken zijn biertjes nog met een volumegroei die twee keer zo hoog was. De belangrijkste groeiaanjagers zijn Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa, verwachten de analisten.

In Azië wordt de hoogste volumegroei verwacht met een plus van ruim 11 procent. De cijfers van het tweede kwartaal bevestigden dat het werelddeel de belangrijkste groeimotor voor de eigenaar van merken als Tiger, Sol en Desperados is. In de overige bovengenoemde regio's neemt het volume met afgerond 6 procent toe.

Noord- en Zuid-Amerika

Ook in Noord- en Zuid-Amerika zal Heineken naar verwachting meer bier aan de man brengen. Voor deze twee regio's wordt een bescheiden plus van 1,2 procent voorspeld door de marktvorsers. West-Europa is de enige regio waar de volumegroei waarschijnlijk zakt, denken de marktkenners. Daar staat een min van 0,9 procent. In de eerste helft van het jaar werd er in die regio ook al minder bier afgenomen.

In de eerste zes maanden van 2019 deed Heineken vooral goede zaken met zijn eigen merk. Dat had het bierconcern te danken aan de 0.0-variant van zijn pilsener die inmiddels in 51 landen te verkrijgen is. Biertjes van het merk Heineken gingen in de eerste helft van het jaar meer dan twee keer zo snel over de toonbank als die van andere merken.

Tragere volumegroei

Kenners bij KBC Securities waarschuwen voor een tragere volumegroei in het derde kwartaal. Als redenen noemen ze het minder gunstige weer en het verlies van marktaandeel in Europa en een einde aan exclusieve leveringen aan een Mexicaanse winkelketen. Ook verwachten de marktvorsers een zwakkere prestatie in de Verenigde Staten. Analisten van JPMorgan wijzen eveneens op een mindere prestatie in de VS, waarbij ze het risico van Amerikaanse sancties op Europese alcohol aanhalen.

Heineken sloot in de afgelopen drie maanden in Zuidoost-Azië een samenwerking af met de lokale Uber-concurrent Grab. Zo kunnen koude biertjes naar huis worden bezorgd bij de consumenten. De samenwerking zou eind september van start gaan in Singapore en Vietnam.