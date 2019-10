'AkzoNobel voert zijn resultaten op'

Gepubliceerd op | Views: 685

AMSTERDAM (AFN) - Verfconcern AkzoNobel zet in het derde kwartaal een hogere omzet en winst in de boeken. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die het bedrijf op de eigen website heeft gepubliceerd. AkzoNobel komt woensdag met een kwartaalupdate.

Het aangepaste operationele resultaat (ebit) neemt volgens de analisten toe tot 302 miljoen euro van 243 miljoen euro vorig jaar. De cijfers zijn overigens niet helemaal vergelijkbaar, want AkzoNobel heeft zijn resultaten over het afgelopen jaar niet met terugwerkende kracht aangepast aan de nieuwe boekhoudregels IFRS 16. Die gelden vanaf dit jaar. Volgens analisten van Deutsche Bank verbeterde het verfconcern zijn winstmarge het afgelopen kwartaal dankzij een goede prestatie met decoratieve verven en industriële coatings.

Onder de streep blijft waarschijnlijk zo'n 181 miljoen euro over. Een jaar geleden was dat 149 miljoen euro op basis van voortgezette activiteiten. Bij de totale nettowinst was ook nog het resultaat van de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel meegeteld. Die divisie wisselde in 2018 van eigenaar en kreeg de naam Nouryon. Concurrent PPG, dat eerder op AkzoNobel aasde, rapporteerde over het voorbije kwartaal een winstdaling op jaarbasis.

Derde kwartaal

De omzet komt volgens de schattingen in het derde kwartaal uit op 2,4 miljard euro, ten opzichte van 2,3 miljard euro in dezelfde meetperiode een jaar geleden op basis van de oude boekhoudstandaard. Bij de kwartaalomzet in 2018 werd de speciaalchemietak al wel buiten beschouwing gelaten.

Marktvorsers bij Deutsche Bank verwachten op regionaal niveau hogere inkomsten uit Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Kenners bij Bloomberg Intelligence hebben een tegengestelde visie. Zij waarschuwen voor vertragende vraag in Azië en Europa en benadrukken dat Amerikaanse consumenten als de enige overblijvende groep nog voor de groei van verfbedrijven zorgen.

Het blijft verder spannend of AkzoNobel een deelnemer wordt in een overnamestrijd die er in de verfsector aan zit te komen, aldus Deutsche Bank. De naam van het Nederlandse bedrijf werd genoemd als een mogelijke koper van rivaal Axalta. Topman Thierry Vanlancker weersprak echter de geruchten. Onlangs werd bekend dat een groep investeerders samen met PPG gesprekken voert over een overnamebod op Axalta.