Staatsschuld landen eurozone gedaald

Ik ben de meest bijdehandte niet maar: wanneer in 2015 tot en met 2018 de ECB voor 2600 miljard aan Obligaties opkoopt. Dit met geld wat ervoor niet bestond maar wel alszodanig berekend wordt. Dit geld nooit meer terugkomt dus ten laste komt van de eu-landen. Dan dien je dat toch bij de Staatschulden op te tellen. Voor Nederland (5%) is dat dan 130 Miljard. Een idiote toename per saldo.Of ben ik diegene welke niet goed wijs is?