'Exit Waterland haalt druk weg bij Fagron'

AMSTERDAM (AFN) - Dat investeerder Waterland zijn belang in Fagron zo goed als helemaal heeft verkocht, betekent goed nieuws voor het aandeel van de toeleverancier van apotheken. Volgens kenners van KBC Securities wordt door het vertrek van Waterland de "neerwaartse druk" snel minder.

Waterland heeft zijn belang in Fagron afgebouwd van 31,5 procent in juli tot 0,8 procent momenteel. Waterland kreeg samen met Baltisse de stukken Fagron in handen door middel van een noodkapitaalverhoging medio 2016. Onder meer NN Group (7,6 procent) en Norges Bank (3,14 procent) hebben hun belangen in Fagron uitgebreid.

KBC hanteert een koopadvies op Fagron met een koersdoel van 18 euro. De kenners wijzen op de goede prestaties in het voorbije kwartaal. In Latijns-Amerika vielen de resultaten wat tegen, maar vooral de vooruitzichten voor de Verenigde Staten bestempelden de kenners als sterk.

Het aandeel Fagron noteerde maandag kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 16,85 euro.