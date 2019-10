Van Aalst naar NPEX-effectenbeurs

Gepubliceerd op | Views: 627

AMSTERDAM (AFN) - Nautisch innovatiebedrijf Van Aalst Group uit Dordrecht geeft obligaties uit via de NPEX-effectenbeurs voor maximaal 5 miljoen euro, met een looptijd van 5 jaar. Dat meldt de onderneming achter de zogeheten Safeway. Dat is een loopbrug voor medewerkers en personeel op boorplatforms en windturbines op volle zee.

Beleggers ontvangen volgens het bedrijf jaarlijks een rendement op de obligaties van 7,5 procent. Met de uitgifte van de obligatielening wordt Van Aalst, waarin NIBC en Rotterdam Port Fund enkele jaren geleden een minderheidsbelang namen, genoteerd aan de NPEX-effectenbeurs. Het werkkapitaal dat via NPEX wordt aangetrokken wil Van Aalst gebruiken om verder te groeien.

Grote concerns als Shell, Total, Exxon en Siemens maken nu al gebruik van de Safeway. Jaarlijks is Van Aalst in staat om vier tot zes van deze loopbruggen te produceren die vervolgens worden verhuurd. Momenteel zijn er vier in gebruik en er is een vijfde in productie. Volgens Van Aalst groeit de wereldwijde markt voor loopbruggen snel en biedt dit prachtige groeikansen voor de Safeway.