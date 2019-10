Ondernemingsraad XS4ALL stapt naar rechter

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - De ondernemingsraad (or) van internetprovider XS4ALL stapt naar de rechter om de opheffing van het merk door moederbedrijf KPN tegen te houden. Het inspraakorgaan vindt dat de plannen slecht uitpakken voor zowel KPN als de klanten en medewerkers van XS4ALL. Gesprekken met KPN zijn op niets uitgelopen. Een woordvoerder van KPN laat weten dat het telecombedrijf kennis heeft genomen van de stap van de ondernemingsraad en betreurt deze.

De ondernemingsraad van XS4ALL vindt het plan voor samenvoeging slecht onderbouwd en strijdig met de afspraken die KPN met de provider maakte bij de overname. Ook liet de or het plan doorrekenen door onafhankelijke financiële experts waaruit blijkt dat er een gerede kans is dat de plannen negatief uitvallen.

Eind augustus adviseerde het inspraakorgaan daarom negatief over de plannen van KPN. Een maand later besloten het bestuur van KPN en XS4ALL de opheffing van de internetprovider toch door te zetten. Als reactie daarop stapt de or nu naar de Ondernemingskamer.

Voorzitter Daan Willems van de ondernemingsraad denkt ook nog over een tweede zaak tegen KPN over wanbeleid. "We hebben twee maanden geleden een bezwarenbrief gestuurd aan KPN. In de reactie is onvoldoende op onze bezwaren ingegaan. We overwegen nu serieus om ook daar een procedure voor op te starten."