Softwaregigant SAP voert winst stevig op

Gepubliceerd op | Views: 596

BERLIJN (AFN) - De Duitse softwarereus SAP heeft het voorbije kwartaal fors meer winst geboekt. De winstgroei ging gepaard met een hogere omzet, vooral bij de clouddivisie van de onderneming. Verder maakte SAP bekend dat het een samenwerking is aangegaan met het Amerikaanse techbedrijf Microsoft.

De nettowinst van de onderneming viel 28 procent hoger uit op 1,3 miljard euro. De omzet steeg met 13 procent tot 7,8 miljard euro. Bij de divisie waar de clouddiensten onder vallen was sprake van een omzetgroei van 37 procent.

Volgens Jennifer Morgan en Christian Klein, die momenteel de leiding hebben over SAP na het vertrek van Bill McDermott, is het zaak de goede resultaten te continueren. Zij praten investeerders volgende maand bij over te varen koers. Dan wordt ook meer bekend over eventuele aandelenopkoopprogramma's. Verder beloofde de onderneming werk te zullen maken van het terugbrengen van de schuldpositie.

De deal met Microsoft behelst clouddiensten van de bedrijven. Daarbij worden onder meer SAP-componenten beschikbaar op Microsoft-platform Azure. Doel van de krachtenbundeling is onder meer het vereenvoudigen van de integratie van SAP-applicaties.