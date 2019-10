'Brexit en kwartaalcijfers in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.433 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine winsten openen. De beursweek staat vooral in het teken van de brexit, de kwartaalcijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Op het Damrak komen later deze week onder meer de AEX-bedrijven Randstad, AkzoNobel, Heineken, Galapagos en KPN met kwartaalberichten.

Het Britse Lagerhuis besloot zaterdag nog geen definitieve goedkeuring te geven aan de overeenkomst die premier Boris Johnson sloot met de EU. De premier stuurde de EU zaterdag met grote tegenzin een verzoek de brexitdeadline uit te stellen. Brussel zou bereid zijn om Groot-Brittannië tot februari 2020 uitstel te geven. De Britse regering doet maandagmiddag naar verwachting een nieuwe poging de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis.

Automatiseerder Ctac moet bijna 2,4 miljoen euro betalen aan een ontevreden klant die een contract wilde ontbinden. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten. Ctac bestudeert de uitspraak nog en overweegt in beroep te gaan. Ook zoekt het beursgenoteerde bedrijf uit of het mogelijk is om de schade te verhalen op betrokken derden.

AMS

Aan het overnamefront heeft de Oostenrijkse sensormaker AMS zijn bod op verlichtingsbedrijf Osram Licht nieuw leven ingeblazen, door de voorwaarden voor het slagen van de deal te verlagen. Investeerders Bain en Advent hebben daarnaast laten weten af te zien van een bod op het Duitse bedrijf.

De beurzen in Azië gingen maandag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,3 procent.

Verlies

De Europese beurzen sloten vrijdag met verlies. De AEX-index zakte 0,6 procent tot 572,72 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 850,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 26.770,20 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1155 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 53,60 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 59,13 dollar per vat.