Mogelijk herkansing brexitstemming Lagerhuis

Gezeik met Brussel. Doe toch normaal, laat een land normaal uitstappen. Daar heb je geen deal voor nodig.

Proberen om een land zo moeilijk te maken dat je erop gokt dat het land niet vertrek uit de EU is on democratisch.



Engeland wil gewoon harde grens met de ieren. Is dat onredelijk van VK ??

Wij willen toch ook onze grenzen dicht.