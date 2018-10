Galapagos presenteert details filgotinib-test

Gepubliceerd op | Views: 807 | Onderwerpen: biotechnologie

CHICAGO (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekendgemaakt een studie met het middel filgotinib tegen reuma. Dat deed het bedrijf samen met zijn partner Gilead Sciences. Eerder was al bekend dat in de eerste fase 3-studie alle belangrijke doelen werden gehaald.

In de FINCH 2-studie werden volwassenen met filgotinib behandeld die matig tot ernstig actieve reuma hebben en onvoldoende reageren op bestaande medicijnen of daar niet tegen kunnen. Bij de tests verbeterde de situatie voor patiënten die filgotinib kregen vaker dan bij de controlegroep die een placebo kreeg. Ook werden geen nieuwe bijwerkingen vastgesteld.

Volgens de onderzoekers laten de testresultaten zien dat filgotinib een mogelijke rol kan spelen bij het tegemoetkomen aan belangrijke onvervulde medische behoeften bij de behandeling van reuma.

Filgotinib is een geneesmiddel in onderzoek en is nog nergens ter wereld goedgekeurd.