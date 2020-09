'Wall Street staat voor lager begin van de week'

Gepubliceerd op | Views: 221

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een lager begin van de week. De vrees voor strengere maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te bezweren drukte het sentiment. De bankensector kan in het bijzonder op aandacht rekenen na de onthullingen door onderzoeksjournalisten over verdachte transacties wereldwijd.

In de documenten worden bijna negentig banken en andere financiële instituties genoemd. Zij zouden tot wel 2 biljoen dollar aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd. In Europa en Azië stonden onder meer de koersen van HSBC, Deutsche Bank, ING en Standard Chartered onder druk. In de VS gaat het onder meer om JPMorgan Chase en Bank of New York Mellon.

Verder staan luchtvaartbedrijven en bedrijven die actief zijn in de toerismesector voor een zwaar begin als gevolg van de coronavrees. Mensen denken door het oplaaiende virus wel twee keer na alvorens een reis of een vlucht te boeken.

Tesla

Maker van elektrische voertuigen Nikola staat voor een fors lager begin. Oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter. De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf.

Bij concurrent Tesla wordt personeel opgeroepen om harder te werken. Er moeten voor eind september, wanneer het kwartaal eindigt, zo veel mogelijk wagens van de band rollen. Mogelijk wordt dan nog een recordkwartaal in de boeken gezet.

Walmart

Winkelreus Walmart zegt tegen 2040 zijn bedrijfsvoering volledig uitstootneutraal geregeld te willen hebben. Daarbij wil het concern ook meer doen om het milieu te helpen. Mediabedrijf Fox zegt verder tot 2 miljard dollar over te hebben voor het mogen blijven uitzenden van sportwedstrijden op zondag.

Verder houden beleggers de ontwikkeling rondom de benoeming van een nieuwe opperrechter in de gaten. President Donald Trump stelt nog deze week een kandidaat voor die hij als opvolger wil van de onlangs overleden opperrechter Ruth Ginsburg. Hij wil wachten tot na de afscheidsdiensten voor Ginsburg, die naam maakte als liberaal en progressief rechter.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met duidelijke verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 27.657,42 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent onderuit tot 3319,47 punten en techbeurs Nasdaq verloor eveneens 1,1 procent, tot 10.793,28 punten.