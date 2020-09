Klappen voor banken en luchtvaart op dieprode beurzen

quote: 67Westy schreef op 21 september 2020 13:34:

Ik ben benieuwd of Lepre Chaun dit zag aankomen...

recente data passen bij onze visie dat de Chinese economie ook in het derde kwartaal sterk blijft groeien. Dit komt vooral doordat er nog steeds inhaaleffecten zijn en het stimulerende beleid dat na de covid-19-schok is gevoerd nog doorwerkt. Omdat dit inhaaleffect vanzelf wegebt en het macro-economische beleid wordt bijgesteld (met weer meer nadruk op het beperken van de schuldopbouw) gaat de groei weer normaliseren. Al met al blijft China goed op koers om een positieve jaargroei te noteren van circa 2%, als enige van de belangrijkste economieën. We verwachten dat de jaargroei in 2021 versnelt naar 8%. Dat komt vooral door basiseffecten: het zwakke eerste kwartaal van 2020 verdwijnt volgend jaar immers uit de cijfers.Ook binnenlandse vraag begint op te levenHet herstel wordt nog altijd geleid door de industrie. De groei van de industriële productie versnelde in augustus naar 5,6% j-o-j (juli: 4.8%). Maar nu China de pandemie steeds meer onder controle heeft en de effecten van het stimulerende beleid doorsijpelen, toont ook de binnenlandse vraag herstel. Voor het eerst sinds de covid-19-schok lieten de detailhandelsverkopen in augustus weer positieve jaargroei zien, van 0,5% j-o-j (juli: -1,1%). De horeca gerelateerde uitgaven stegen over augustus met 10%; op jaarbasis laten deze nog krimp zien (-6% j-o-j in augustus) maar dat is veel minder dan in maart (-46%). De investeringen namen over augustus met 9% toe. Over het gehele jaar genomen bedraagt de krimp van de investeringen nu nog 0,3% j-o-j, ten opzichte van -1,6% in juli en -24,5% in februari. Ook cijfers over de uitvoer, de vastgoedmarkt en de kredietverlening wijzen erop dat het Chinese herstel breder gedragen wordt.Arjen van Dijkhuizen (ABN Amro): 'Verbreding Chinees herstel'