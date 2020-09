'Beschamende nieuwe witwaszaak bij ING'

quote: €URO-Trader schreef op 21 september 2020 09:53:

Eerlijk geld uit het oosten bestaat nauwelijks niet. We weten het allemaal. ..

Wat een misplaatste opmerking. It takes two to tango. Als particulier wordt je compleet doorgelicht en in sommige situaties moet je ook nog een FATCA ondertekenen. Een beetje AI programma haalt in een paar seconden alle verdachte rekeningen eruit. ING heeft echt niet zitten te slapen, die hebben hieraan meegewerkt.