'Beschamende nieuwe witwaszaak bij ING'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe witwaszaak bij ING is beschamend, maar zal gezien de stappen die de bank al heeft gezet tegen deze praktijken en de kosten die daarvoor zijn genomen geen direct effect op het financiële concern hebben. Dat constateren analisten van KBC Securities. Het gaat vooral om de reputatie van de bank, aldus de kenners.

Ze wijzen daarbij naar eerdere witwasaffaires in Nederland en Italië. Topman Steven van Rijswijk, die deze zomer het roer overnam van Ralph Hamers, had er volgens KBC waarschijnlijk geen rekening mee gehouden om zo snel al een witwaszaak op zijn bureau te krijgen. Sinds 2017 was Van Rijswijk als risicodirecteur juist actief om de bank te beschermen tegen dit soort zaken.

ING is momenteel bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigden berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD) daarover. De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen.

Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht "twee obscure Nederlandse vennootschappen" die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance, al beëindigd, aldus de krant.

In de voor de nieuwe zaak cruciale periode 2014-2017 was Van Rijswijk Head of Client Coverage bij het onderdeel Wholesale Banking. Hoewel de genoemde klanten daar mogelijk werden opgevangen, was Van Rijswijk niet verantwoordelijk voor compliance. 'Wij denken dan ook niet dat deze zaak hem persoonlijk treft", aldus KBC.

De bank hanteert een buy-advies op het aandeel ING, dat maandag omstreeks 09.10 uur 4,7 procent lager stond op 6,29 euro.