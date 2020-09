ING onderuit in lagere AEX

Gepubliceerd op | Views: 2.132

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel ING ging maandag onderuit op het Damrak na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. De Europese beurzen begonnen met rode cijfers aan de nieuwe handelsweek. De aandacht ging onder meer uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en het conflict tussen Washington en Peking over de Chinese technologiebedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent in de min op 544,09 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 811,70 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent.

ING zakte bijna 5 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien, blijkt dat twee obscure Nederlandse vennootschappen, die bankierden bij de Poolse ING-dochter ING Bank Slaski, de sleutelspelers zijn in de kapitaalvlucht uit Rusland naar het Westen. ING verklaarde de klantrelatie met een van de partijen al in 2018 te hebben beëindigd en bezig is afscheid te nemen van de andere partij.