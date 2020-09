'Shell wil stevig in de kosten snijden'

Er waren tijden dat een aandeel 5 tot 10% steeg op een dergelijk bericht.

De huidige daling zegt veel over het sentiment rond Shell op dit moment.

Geen bodem meer, 10, 9, 8, 7, 6, het is allemaal mogelijk.

Gestaffeld bijkopen is mijn advies, 99% van de bewoners op deze aardkloot heeft echt wel wat anders aan het hoofd dan de vraag "In welk model Tesla rijd ik volgend jaar".